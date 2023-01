Apati och ointresse är det största hotet mot kung Charles regim

FACKBOK Katie Nicholl The new royals – queen Elizabeth’s legacy and the future of the crown Hachette Books 2022

Farhågor och lyckönskningar kommer att prägla atmosfären när Charles III och hans Camilla kröns till kung och drottning över Storbritannien och Samväldet i början av maj 2023. Farhågorna gäller framför allt kungahuset Windsors framtid och hur stort det rike kungen ska regera över egentligen blir. Flera länder i Samväldet har meddelat att de överväger att lämna den gemensamma konstruktionen och på hemmaplan lär Skottlands strävanden att bli självständigt inte avta.

Högsta domstolen i Storbritannien har visserligen beslutat att Skottland inte får arrangera en folkomröstning om självständighet utan att ha tillstånd till den av Storbritanniens regering men det lär inte dämpa den skotska ivern, snarare tvärtom. För den brittiska monarkin vore ett självständigt Skottland katastrofalt, så gott som alla medlemmar av huset Windsor har i perioder dokumenterat sin kärlek till det skotska.

Ett skotskt utträde kan dessutom inspirera andra. Om Skottland lyckas med målet att bli självständigt anses det troligt att Nordirland följer exemplet.

Hålla ihop landet

”Kung Charles III:s främsta mål är att hålla ihop Storbritannien”, skriver journalisten och författaren Katie Nicholl i The new royals – queen Elizabeth’s legacy and the future of the crown. Boken utkom hösten 2022 och skrevs före drottning Elizabeths frånfälle i september.

Kung Charles III är 74 år och därmed är han nästan femtio år äldre än hans mamma var när hon blev drottning. Elizabeth hann fira sina 70 år på tronen innan hon avled medan Charles period som regent kommer att bli avsevärt kortare. Han blir kung för en övergångsperiod och blickarna riktas redan mot mannen som ska ta över efter Charles, nämligen William, prins av Wales och hertig av Cambridge.

I dag talar brittisk press gärna om The New Fab Four och avser då kung Charles, drottning Camilla, prins William och prinsessan Catherine.

Häftigt temperament

Intressantast blir Katie Nicholl när hon beskriver dynamiken mellan Charles och William, och samarbetet mellan de två. Båda har tydligen ett häftigt temperament vilket har lett till högljudda gräl i palatsen under åren. I dag är tonen försonligare – William har mognat och Charles lugnat ner sig och omsorgen om kungahusets renommé förenar dem.

Prins William, prins George, prinsessan Catherine och prinsessan Charlotte på drottning Elizabeth II:s begravning i Westminster Abbey i centrala London måndagen den 19 september 2022.

När skandalen med prins Andrews samröre med pedofilen Jeffrey Epstein briserade visade det sig att drottning Elizabeth, som alltid varit extra svag för sin andre son, inte förmådde vidta några åtgärder. Charles och William tog de beslut som då var nödvändiga och som innebar att prins Andrew förlorade sina militära titlar och sina kungliga uppdrag. Andrew har vid några tillfällen försökt återta något av den position han förlorade, bland annat genom att eskortera sin mor till en tacksägelsegudstjänst för prins Philip, men det sågs inte med blida ögon av kung Charles och prins William.

Kung Charles III betraktades länge som otidsenlig, detta på grund av sitt intresse för ekologisk odling, ylle och energisnåla lösningar. Kungen var tidigt ute med att installera solpaneler på sin privata herrgård Highgrove. I dag anses kungen hänga med sin tid. Också hans äldste son intresserar sig för ekologiska frågor men är dessutom engagerad i unga människors psykiska hälsa.

Grubblat över kungarollen

I intervjuer har prins William medgett att han grubblar mycket på huset Windsors framtid och på hur han ska vara som kung.

”Den kungliga familjen måste bli modern och den måste utvecklas och det är en utmaning för mig. Hur gör vi den kungliga familjen relevant?”

William har gjort klart att han inte har bråttom med att bli kung. Däremot har skolningen av hans äldste son, prins George, uppenbarligen inletts. Prins George och prinsessan Charlotte fanns med under begravningen av drottning Elizabeth och uppträdde båda exemplariskt.

Prins George, nio år och äldst av prins Williams och prinsessan Catherines tre barn, skolas nu försiktigt upp till sin framtida roll som kung.

Kung Charles och prins William har tillsammans bantat ner de arbetande kungliga medlemmarnas skara till ett minimum. I dag består truppen av Charles, Camilla, William och Catherine med prinsessan Anne och prins Edward som assisterande medlemmar.

Läget skulle ha sett annorlunda ut ifall prins Harry och hertiginnan Meghan inte valt att göra sorti. Parets beslut att lämna det kungliga livet för att i stället bli privatföretagare i USA har fått långtgående konsekvenser, bland annat vad gäller relationen mellan bröderna William och Harry. Sprickan består, åtminstone enligt Katie Nicholl.

Drottningen förkrossad

Prins Harrys memoarer lär inte förbättra den spända relationen.

Drottning Elizabeth var förkrossad över Harrys och Meghans beslut att lämna hovet. En anonym källa, citerad i Katie Nicholls bok, rapporterar att drottningen olyckligt kommenterade chockbeskedet med ”I don’t know, I don’t care, and I don’t want to think about it anymore.” (Jag vet inte, jag bryr mig inte och jag vill inte tänka på det längre).

I det mångkulturella och multietniska Storbritannien hade Meghan varit en tillgång vad gäller bilden av huset Windsor. Dessutom hade hertigparet av Sussex underlättat de övrigas arbetsbörda. Just nu verkar det som om huset Windsor, Firman kallad, ändå klarar sig utan Harry och Meghan.

Det största hotet mot den brittiska monarkin är apati, ett eventuellt framtida ointresse och en känsla av att monarkin är föråldrad. Att döma av åtminstone det mediala intresset är detta inte aktuellt nu.