Vårvädret fick flyttfåglarna att återvända med besked

Trots mindre bakslag i mars har högtrycket hållit Finland mer eller mindre i sitt grepp under april månad. I södra Finland börjar det bli dags att säga adjö till snön och därmed också hälsa flera arter välkomna tillbaka.

Det menar föreningen Birdlife Finland som upprätthåller en webbtjänst, Tiira , där man kan följa vilka fåglar som återvänt efter vinterflytten och var de påträffats.

Under den senaste veckan har de första observationerna gjorts på bland annat av drillsnäppan, fisktärnan och trädpiplärkan. Även hackspett och flera trastarter har skådats, och i Ingå har en ärtsångare hörts – en rekordtidig en.

Redan tidigare har några enstaka tranor observerats, men det var under påskhelgen tranornas flyttning kom i gång på allvar. På långfredagen observerades runt 400 tranor i Hangö, då tranorna på grund av ostliga vindar tog just den huvudleden under flytten. Därefter skådades över 30 000 fler tranor på bara fem dagar.

Tiotals ormvråk och sparvhökar räknades under veckan, och även ringduvor och bofinkar flyttade i stora mängder. De första ladusvalorna har också setts, ovanligt nog i Suomussalmi och Enare.