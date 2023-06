2022 dog nästan 63 200 finländare. Det var kring 5 000 fler än året innan. Senast det avled fler finländare under ett år var under svältåren 1867 och 1868, under inbördeskriget 1918 och under krigsåren 1940–1941.

Att det dör fler finländare är en god affär för staten. Inkomsterna från arvs- och gåvobeskattningen steg i fjol med nästan 10 procent från året innan, till sammanlagt över 900 miljoner euro.

Den nya regeringen vill nu se över hur vi betalar arvsskatt.