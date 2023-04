Varför delar man ut stjärnor i handbollsmatcher?

Generaliserat kan man konstatera att spelare som bara anfaller och gör 7+ mål per match eller målvakter som gör matchavgörande räddningar kan samla ihop ett tjugotal stjärnor under en säsong. Då kan man fråga sig vad som egentligen mäts då stjärnspelare utnämns. Målgörare och målvakter är det som man ser på, det är det som syns då man öppnar livescore under och efter matcher. I livescore kan man följa med i realtid hur matchen fortskrider, vilken kastprocent målgörarna har, hur många räddningar målvakterna gör samt hur många varningar och utvisningar lagen och spelarna fått. I dagens läge finns inget mätinstrument som kan mäta hur bra en spelare försvarar.

I många hallar i Handbollsfinland belönas hemmalaget alltid med minst en stjärna oavsett om man vunnit eller förlorat matchen. Har matchen stått och vägt och det varit jämnt är det inte ovanligt att det förlorande bortalaget åkt hem med en stjärna i bagaget, medan hemmalaget fått de resterande fem stjärnorna. Det samma gäller om hemmalaget förlorat knappt, då brukar ändå hemmalaget plocka fler stjärnor än bortalaget även om de inte fick några poäng alls. Det kan förklaras med att det allt som oftast är någon från hemmapubliken eller hemmalägret som väljer matchens stjärnspelare. Skulden kan ändå inte läggas på den enskilda individen och inte heller på föreningen som utnämnt personen som delar ut stjärnorna.

Frågan är om handbollsförbundet borde ta tag i saken och ge ut direktiv eller om det egentligen bara handlar om underhållning. På förbundets hemsidor finns inga direktiv på hur stjärnspelare ska väljas, då ligger allt ansvar hos enskilda individer. Systemet med stjärnspelare finns inte i någon annan idrottsgren i landet. Genom att granska andra länder och deras serier kan man hitta utvecklingspotential. I till exempel handbollsspelare delar man ut pris för den bästa spelaren i bägge lagen efter avslutad match.