Ledare: Ungdomsvåld kräver vaksamhet och bred palett

Tidningen Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra en enkät kring folks rädslor för våld på allmänna platser. Rädslan är störst i tätt befolkade kommuner – där är 66 procent rädda för ökat våld. På landsbygden är 55 procent rädda. Kvinnor känner större rädsla än män och äldre är räddare än yngre. Det handlar inte om att man är rädd för att själv utsättas för våld, utan om en allmän rädsla för att våldet ska öka.

I Finlands största stad Helsingfors är rädslan för våld mindre än i Finland i medeltal.

Sannfinländarnas anhängare är mest rädda, hela 81 procent, medan 47 procent av Socialdemokraterna är rädda för ökat våld.

Enkäten speglar den offentliga diskussionen om ungdomsvåld och brottslighet. Det är viktigt att diskutera problem i samhället, men proportionerna blir lätt snedvridna. Maaseudun Tulevaisuus har intervjuat forskningsdoktor Markus Kaakinen vid Finlands Akademi och han påpekar att rädslan för brott ökar när medierna skriver mycket om brott.

Kaakinen påpekar också att ungdomsbrottsligheten stadigt har minskat under de senaste decennierna och att allt färre ungdomar utsätts för våld.

Men i en grupp – barn under 15 år – har våldsbrotten ökat under de senaste åren. Barn under 15 år har inte straffrättsligt ansvar och ställs inte inför rätta. Det blir ändå andra påföljder, som ersättningsskyldighet och ofta barnskyddsåtgärder.

I höst har det också talats mycket om gatugäng, grupper av ungdomar som rör sig på gator, torg och i köpcentrum. En del ägnar sig åt brott, men det är inte organiserad brottslighet.





Det sägs ofta att vi går samma väg som Sverige. Även president Sauli Niinistö uttryckte sig ungefär så när han i söndags i Yles finska radio besvarade lyssnarnas frågor. Niinistö tog också fasta på samma sak som bland annat Sannfinländarna har fört fram – att vår lagstiftning när det gäller gängkriminalitet inte är lika sträng som i Sverige och Danmark, där lagstiftningen har skärpts under de senaste åren.

I fråga om gängkriminalitet ligger vi ändå väldigt långt från situationen i våra grannländer. Men vi kan och ska givetvis dra lärdom – både då det gäller misstag och då det gäller sådant som fungerar.

Även inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna) anser att det finns utrymme att skärpa straffen som har anknytning till gängkriminalitet och våld. Det utreds nu och gäller innehav av olagliga vapen och sprängämnen.

Nasima Razmyar, socialdemokratiskt biträdande borgmästare i Helsingfors med ansvar fostran och utbildning, har lyft upp ungdomsbrottsligheten, bland annat i en intervju i socialdemokratiskt biträdande borgmästare i Helsingfors med ansvar fostran och utbildning, har lyft upp ungdomsbrottsligheten, bland annat i en intervju i Helsingin Sanomat . Hon menar att vi måste vara ärliga och erkänna att problemet med ungdomsvåld existerar. Razmyar anser ändå att vi inte alls är på samma väg som Sverige, där kommunen och myndigheterna i vissa fall helt har lagt ned all service och närvaro i en del områden som Rinkeby.

Razmyar efterlyser nya metoder, bland annat strängare påföljder för ungdomar som gör sig skyldiga till upprepade brott. Det är nämligen så att det är en liten men aktiv grupp ungdomar som gör sig skyldiga till brott. Samma personer kan alltså ligga bakom många av de brott som statistiken uppvisar.

Å andra sidan påpekar Razmyar att det ofta hör ungdomen till att göra dumheter och att man måste skilja på dem som klantar sig och dem som fastnar i att begå brott. Hon menar också att det behövs betydligt mer än straff – ungdomsvård, fler vuxna i skolorna och så vidare.

Ett uppenbart problem är att när ungdomar åker fast för brott så tar processen att ställa dem till svars alldeles för lång tid, ofta flera år. Under den tiden hinner läget försämras drastiskt.

Förra veckan lämnade Sannfinländarna med stöd av Samlingspartiet, KD och Rörelse Nu in en interpellation om ungdomsbrottslighet och gatugäng. De huvudsakliga syndabockarna är enligt förtroendefrågan invandringspolitiken och kriminalpolitiken. Kort och bara lite tillspetsat uttryckt anser man i interpellationen att problemen ska lösas genom att stoppa invandringen och skärpa straffen.

Sannfinländarna anser det bevisat att integrationen av invandrare i Finland har misslyckats och därför är det dags för andra åtgärder. Så enkelt är det givetvis inte. Om vårt nuvarande sätt att försöka integrera människor inte leder till resultat behövs effektivare integration. Det betyder för övrigt att också infödda finländare ska jobba med sina attityder.