Christoffer Steffansson: Det här vill jag inte snuva mitt forna jag på

En återkommande tanke hos Sigmund Freud är att människan föds för tidigt. Till skillnad från många djur, som nästan genast kan börja orientera sig i världen på egen hand, ledda av relativt utvecklade instinkter, är människan totalt hjälplös vid födseln – det tar flera år innan hon blir någorlunda självständigt fungerande.

Personligen är jag lockad att säga att denna poäng gäller för livet som helhet – jag har aldrig känt mig förberedd på livet, i alla fall inte på dess viktigaste vändningar. Det här var kanske som mest påtagligt i tonåren, när puberteten slog in och jag förlorade den lilla stabilitet jag byggt upp under barndomen för att än en gång slungas in i ett kaos av oklara känslor och sammanhang.

Min värld kastades om upprepade gånger som en följd av allt det brännande jag var med om, utan att jag någonsin riktigt hann få fotfäste.