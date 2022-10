Ett hederligt mordmysterium i Londons teatervärld

KOMEDI See how they run

Regi: Tom George. Manus: Mark Chappell. Foto: Jamie D. Ramsay. I rollerna: Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, David Oyelowo, Ruth Wilson. 99 min. F12

I London har Agatha Christies pjäs Råttfällan spelats kontinuerligt sedan 1952, bortsett från ett kort pandemiavbrott under 2020. Pjäsen är numera en institution, och publiken ombeds efter pjäsens slut att inte avslöja mördaren så att mysteriet kan leva vidare.

See how they run tar avstamp i denna teatertraditions begynnelse och skapar en sorts metafantasi. Året är 1953 och pjäsen har precis spelats för hundrade gången, något ensemblen firar stort efter föreställningen. Bland gästerna finns Hollywoodregissören Leo Köpernick (Adrien Brody) som insisterar på att få göra film av pjäsen. Han har en hel del egna idéer, till manusförfattaren Mervyn Cocker-Norris (David Oyelowo) förtret. Eller vad sägs om lite mer action och explosioner?

När Köpernick senare samma kväll hittas död riktas misstankarna i första hand mot Cocker-Norris men i typisk Christie-anda har de flesta på teatern något som i alla fall liknar motiv. Någon har varit i slagsmål med den avlidne, en annan har möjligen blivit utpressad – Köpernick var allt annat än sympatisk. Den smått nedsupne konstapel Stoppard (Sam Rockwell) får i uppdrag att utreda mordet tillsammans med den oerfarna men obotligt entusiastiska polisen Stalker (Saoirse Ronan).

Pastisch på Christie

Vad som följer är en klassisk whodunnit, ett mordmysterium à la Cluedo, en pastisch på en mysig Agatha Christie-deckare. Där en film som Knives out jobbar med att skapa ett så intrikat mysterium som möjligt är See how they run i det närmaste sävlig. Utredningen går makligt framåt medan den omaka duon Stoppard och Stalker står för medparten av underhållningen, allt står på spel men ingenting är särskilt obehagligt.

För åskådaren är det mindre fråga om att försöka lösa mysteriet och mer att bara luta sig tillbaka och låta denna harmlösa film stänga ute resten av världen för en stund. Den som väntar sig mer än så kommer att bli besviken.

Ruth WIlson, Reece Shearsmith, Harris Dickinson, Sian Clifford, Pearl Chanda, Jacob Fortune Lloyd, David Oyelowo och Ania Marson är ensemblen i en framgångsrik teaterpjäs i Londons West End.

Regissör Tom George och manusförfattare Mark Chappell är hängivna grundkonceptet, något jag respekterar, men stundvis gör de det lite väl enkelt för sig. Man hade önskat sig lite mer skärpa i berättelsen – som det är nu pendlar den mellan satir och hommage utan att riktigt göra någondera fullt ut – och skämten blir emellanåt simpla, i det närmaste fars.

Filmen litar på att Rockwell och Ronan kan bära det, och det kan de nästan. Rockwell mumlar mest, medan Ronan har en så älskvärd aura att hennes mer än lovligt naiva polis håller sig på rätt sida om gränsen mellan charmig och irriterande. Resten av ensemblen blir något schablonartad, som den tenderar bli när alltför många karaktärer ska samsas i bakgrunden.