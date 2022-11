Vad hände med Remi Lindholm i Ruka? ”Jag skrek bara att f-n också!”

herrar, 10 km (k)



1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 21.46,1, 2) Pål Golberg, do, +20,5, 3) Martin Löwström Nyenget, do, +28,0, 4) Calle Halfvarsson, Sverige, +33,1, 5) Andrew Musgrave, Storbritannien, +40,3, 6) Erik Valnes, Norge, +41,4, 7) Hans Christer Holund, do, +44,4, 8) Janosch Brugger, Tyskland, +46,0, 9) William Poromaa, Sverige, +48,2, 10) Mattis Stenshagen, Norge, +50,7.

Damer, 10 km (k)



1) Ebba Andersson, Sverige, 24,49,6, 2) Frida Karlsson, do, +5,7, 3) Katharina Hennig, Tyskland, +13,3, 4) Anne Kjersti Kalvå, Norge, +13,5, 5) Krista Pärmäkoski, Finland, +18,3, 6) Heidi Weng, Norge, +21,1, 7) Rosie Brennan, USA, +29,0, 8) Maja Dahlqvist, Sverige, +31,3, 9) Tiril Udnes Weng, Norge, +36,2, 10) Kerttu Niskanen, Finland, +37,6.

