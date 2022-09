Insändare: Den amerikanska eliten bidrar till Kinas seger

I sin senaste bok Redhanded (”På bar gärning”) dyker undersökande journalisten Peter Schweizer ner i amerikansk-kinesiska relationer. Boken omfattar 248 textsidor och hela 81 sidor källhänvisningar. Ett övertygande bevis på Schweizers minutiöst undersökande arbetsmetod.

Det är knappast överraskande att Kinas ledning strävar efter att infiltrera sig i centrala amerikanska institutioner. Det som avslöjas i boken är dock nytt och oroväckande. Under kapitelrubriker som exempelvis The Bidens (presidentfamiljen), Capitol Hill (kongressen), Silicon Valley (it-meckat), Wall Street (finanscentret i New York) och Higher Education (de största universiteten) beskriver författaren den amerikanska elitens intima kontakter med flertalet kinesiska institutioner. Institutioner i nära anslutning till ledningen i det kinesiska kommunistpartiet och följaktligen Kinas högsta ledning. Underrubriken ”Hur den amerikanska eliten bidrar till Kinas seger” leder läsaren in på faktabaserade, djuplodande och högeligen skrämmande avslöjanden.

Samröret med kineserna sker ofta i form av samägda bolag eller genom medlemskap i olika gemensamma organisationer. Flera av de samägda bolagen med betydande kinesiska nyckelpositioner är verksamma inom försvarsindustrin. Andra har fokus på produkter och produktutveckling som tillför kineserna betydande insikter i unik amerikansk teknik. Bolagen är registrerade i Kina och bidrar i stor utsträckning till att understöda Kinas konkurrenskraft på de internationella marknaderna. Marknader, där genuint amerikanska bolag är de synligaste konkurrenterna.

Man kan hålla med författaren om att det är svårt att förstå varför tunga amerikanska namn närmast för egen ekonomisk nytta aktivt arbetar mot amerikanska intressen. Kina är ju dock i dagens värld den största enskilda konkurrenten till amerikanska kommersiella intressen. Genom de olika samarbetsstrukturerna bereds kinesisk ”nyfikenhet” inofficiell tillgång till eliten i amerikansk politik och amerikanskt näringsliv.

Amerikanska universitet vimlar av kinesiska studerande. I många fall har de kontakter med det centrala kinesiska etablissemanget, som också ofta bidragit till att antagningen till elituniversiteten lyckats. Till exempel elituniversitetet Yale har ett betydande kinesiskt inslag.

Kinesiska bakgrundskrafter erbjuder utvalda universitet generösa stipendier och annat finansiellt understöd. Sällan dock utan förhoppningar om eller krav på avgörande positiva betygsättningar av de kinesiska studerandena.

Schweizers bok avslöjar alltså förbluffande bevis på hur den personliga ekonomiska nyttoaspekten kan resultera i engagemang som kan leda till direkt skadliga följder för nationella intressen. De berörda individerna innehar positioner inom den amerikanska politiska eliten eller näringslivet där även befrämjandet av de nationella intressena förväntas vara en central ledstjärna.

Vi får väl lov att inse att den personliga ekonomiska nyttan också hos eliten i den otadliga och okorrumperade (?) västvärlden kan locka till grava överträdelser i frågor som tangerar kärnelementen i de nationella målsättningarna – säkerhetspolitiska, militära och ekonomiska.

Tom Palmberg, Ingå