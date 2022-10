Ödesval för Amazonas väntar i Brasilien

Valet i Brasilien mellan högerpopulistiske presidenten Jair Bolsonaro och hans politiska nemesis, expresidenten och utmanaren Luiz Inácio Lula da Silva, är i gång.

Egentligen finns ytterligare nio kandidater på röstsedlarna, men alla opinionssiffror pekar på att det står mellan presidenten och socialdemokratiske da Silva. Den senaste, publicerad under lördagen, pekade på att 50 procent av väljarna skulle välja da Silva medan Bolsonaro fick 36 procent av rösterna.

Vallokalerna stänger klockan 23 finsk tid.

Ett ödesval för Amazonas

Regnskogarna i Amazonas skövlas och brinner, alltmedan världen ser på. Under Brasiliens högernationalistiske president Jair Bolsonaros tid vid makten har avverkningen nått nya rekordnivåer. Den uttalade klimatskeptikern Bolsonaro har uppmuntrat till avverkning och svedjebruk och bara hittills i år har fler skogsbränder – omkring 75 600 – rapporterats in än under hela 2021.

– Om Lula vinner kan det innebära mer makt och mer medel åt miljövårdande institutioner och organisationer, säger Thaïs Machado Borges, Brasilienexpert och föreståndare för Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet.

Skogsbrand i Lábrea i delstaten Amazonas i september.

Yta av sörmländska mått skövlas

Omkring 8 000 kvadratkilometer skog avverkades i Amazonas från början av året fram till och med augusti, enligt den lokala naturskyddsorganisationen Imazon. Det är den högsta siffran på 15 år, rapporterar den brasilianska tidningen O Globo.

– Vi har redan passerat första halvan av året och det vi ser är upprepade negativa toppnoteringar av skövlingen i Amazonas, med ökade avverkningar och ett förvärrat läge för skogsmiljön. Och olyckligtvis kan vi konstatera att åtgärderna för att bekämpa problemen är otillräckliga, säger Bianca Santos, forskare vid Imazon, till O Globo.

Hon fortsätter:

– Men om miljömyndigheterna agerar för att skydda de nyligen drabbade områdena kan vi förhindra att de helt förstörs inom de kommande månaderna.

Hittills i år har 7 943 kvadratkilometer skog avverkats i Amazonas, ett område två och en halv gånger så stort som Gotland.

Den starka jordbrukslobbyn

Samtidigt som Bolsonaroregeringen undergräver miljöpolitiken gör den politiske ringräven från Arbetarpartiet, PT:s Luiz Inácio Lula da Silva, storstilad comeback. Efter att ha varit ute i kylan samlar han nu stora skaror på sina valmöten runt om i landet. Lula, som var landets president under de framgångsrika åren 2003–2010, blev inblandad i en omfattande politisk skandal som slutade med att han 2017 dömdes till fängelse anklagad för korruption.

Efter ungefär 18 månader i fängelse släpptes han 2019 fri, och 2021 ogiltigförklarades samtliga domar av Brasiliens högsta domstol. Själv kallar han anklagelserna för en konspiration.

Lula ligger mycket bra till enligt de senaste opinionsmätningarna inför valet den 2 oktober. Han har ett klart övertag gentemot den sittande presidenten, som nu kämpar med näbbar och klor för att mot alla odds ta hem spelet ännu en gång.

Men även om Lula da Silvas miljöpolitik skiljer sig diametralt från den minst sagt exploateringsvänlige Bolsonaro kommer stora strider att behöva utkämpas om Lula vinner valet.

– Den mäktiga jordbrukslobbyn, skogslobbyn och andra som kortsiktigt har vunnit på de senaste årens avregleringar kommer att bli en stor utmaning för Lula, säger Thaïs Machado Borges.

Brasiliens sittande president Jair Bolsonaro siktar mot en andra omgång.

Miljöfrågor inte i fokus

Samtidigt ska man komma ihåg att de lokala guvernörerna i de olika delstaterna i Brasilien har en viss autonomi, som innebär att de kan fatta flera av de miljöpolitiska besluten själva.

För de stora väljarskarorna har dock inte miljöfrågorna någon större betydelse i valrörelsen, påpekar Thaïs Machado Borges. Ekonomi, hunger, hälsa, bekämpning av våld, kriminalitet och korruption är fortfarande de viktigaste valfrågorna.

– Det är först när miljöfrågorna får konkreta kopplingar för brasilianerna, som till exempel andningssvårigheter och luftrörsproblem till följd av de omfattande skogsbränderna, som de får betydelse.