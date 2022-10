Therese Johaug har rätt – det är inte klokt

Den kommande skidsäsongen medför en rad kolossala förändringar. Damernas 50 km har fått störst uppmärksamhet, men FIS-kabinettgubbarna har varit flitiga i sommar.

Världscupen är längre än någonsin förut – fast det också är VM. På grund av det nya poängsystemet har inget av världscupens toppnamn egentligen råd att missa en enda deltävling. Utöver det ska damerna skida 50 km – för många bokstavligen första gången i livet.

Världscupen omfattar 24 individuella lopp. Utöver det är det alltså VM i Planica. 2019-2020 är den senaste säsongen utan ett stort mästerskap. Då var det ursprungligen 22 individuella lopp i världscupens kalender. De fem sista deltävlingarna blev dock inställda på grund av coronapandemin.

Följande säsong, 2020-2021, var det meningen att köra 29 deltävlingar individuellt – samt VM i Oberstdorf. Det förverkligades inte på grund av covidpandemin. Det blev till slut 21 deltävlingar.

Världscupens final inställdes också förra vintern, på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det blev bara 15 individuella lopp, samt OS i Peking.

Säsongen 2022-2023 är det 24 individuella lopp i världscupen. Det är också VM i Planica i februari-mars. Det låter lite som att FIS drabbats av storhetsvansinne.

Förändringen är störst för damerna. Säsongen 2020-2021 hade damerna totalt 200 tävlingskilometer individuellt i världscupen, om man räknar med ett cirka 1,2 km heat i varje individuella sprintlopp. I verkligheten blir det oftast mera, för topp 6-åkarna kör fyra heat under ett sprintlopp. Toppåkarna deltar givetvis också i stafetter och lagstafetter.

Förra säsongen hade damerna totalt 180 km. Den här vintern blir det 290 km tävling för de som deltar i alla lopp, plus alla extra heat under sprintloppen, så det kan potentiellt bli uppemot 330 km. Det är betydligt mer påfrestande än förut. I VM blir det ytterligare 55 km individuellt plus individuell sprint.

Det är inte bara fler deltävlingar än förut, utan under kommande säsong ska damerna också köra samma sträckor som herrarna i världscupen. Det betyder att damerna bland annat har sex 20 km-lopp i kalendern i världscupen. Hur det påverkar återhämtningen är också ett mysterium för de flesta, eftersom 20 km inte förut förekommit i damernas tävlingskalender.

Poängräkningen har lagts om helt i världscupen. Vinnaren i en enskild deltävling får som förut 100 poäng, men poängen distribueras jämnare till topp 50. I vinter ger också 20:e plats 42 poäng. Förra vintern gav 20:e plats 11 poäng. Det betyder att det är viktigt att delta i så många tävlingar som möjligt, för de som siktar på en hög placering i världscupen totalt.

– Jag skulle säga att de som vill vinna världscupen kommer behöva delta i alla tävlingar, sade Teemu Pasanen till HBL förra veckan.

Utöver det kör damerna första gången 50 km i Holmenkollen. Storstjärnan Therese Johaug har flera gånger sagt att det är en usel idé, för tidsskillnaderna blir lätt ännu större än förut – fast Johaug själv har lagt av.

Det är förstås bra att damerna får tillfälle att köra 50 km, men det kunde ha varit utanför världscupen. Vinterns upplägg kan leda till att en del av toppnamnen slopar 50 km, eller alternativt bara skidar igenom för att få poäng i världscupen utan att behöva ta ut sig helt. Det kan i och för sig gynna en skidåkare som Kerttu Niskanen, som inte ändå bryr sig desto mera om den totala världscupen.

Det är förstås inte klokt. Som vanligt har FIS-gubbarna glömt att konsultera idrottarna själva.