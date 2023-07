Hud mot hud och stilla sång får prematurbabyns hjärna att mogna snabbare

När Toivo Tesarczyk föddes i april vägde han inte mycket mer än ett paket kaffe. Än så länge har han inte fått sova hemma hos sin storebror och sina föräldrar i Kervo, men efter tre månader på sjukhus närmar sig hemfärden. Vikten har gått upp från 520 gram vid födseln till 3 000 gram den här veckan.

På neonatalavdelningen på Jorvs sjukhus i Esbo lyfter Essi Tesarczyk sin baby i famnen, knäpper upp klänningen och låter sonen glida in under tyget. Här har han vilat många gånger under de senaste månaderna, med kinden mot sin mammas bröst.

Att den här känguruvården är bra för barnet har man redan vetenskapligt belägg för, men nu finns också bevis för att förälderns röst har hälsoeffekt på babyn.