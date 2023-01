Insändare: Överdödligheten har redan undersökts grundligt

Rabbe Sandeln tackar (HBL 18.1) Anna Rotkirch (HBL 15.12.2022) som vågar ta upp den stora överdödligheten som nu tycks svepa inte bara över Finland utan över så gott som alla utvecklade västländer. Han framhåller att saken måste undersökas i grund och botten.

Överdödligheten har redan undersökts i grund och botten av den amerikanska värdepappersanalytikern Edward Dowd och hans team. De har tillämpat sitt kunnande att förutsäga marknaden utifrån data på att förklara överdödligheten utifrån statistik från livförsäkringsbolag och myndigheter. De redogör för sina slutsatser i boken ”Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 & 2022”.

De förtidiga dödsfallens tragik levandegörs i boken genom hundratals klipp från främst lokaltidningar och ett hundratal vetenskapliga undersökningar ger en bakgrund. Allt är dokumenterat med länkar och QR-koder till källorna. Dowd kommer till slutsatsen att överdödligheten entydigt förorsakas av coronavaccinen. Den pensionerade amerikanska läkemedelskonsulten Sasha Latypova har funnit att coronavaccinen är undantagna från regelverket som skall säkerställa tryggheten och effektiviteten hos läkemedel genom att de har klassificerats som ”biologiska motmedel” under en amerikansk lag från 2013. Läkemedelsmyndigheterna saknar därför behörighet att reglera dem. Detta möjliggjorde också det blixtsnabba ibruktagandet.

Magnus Hagelstam, Kyrkslätt