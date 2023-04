Roni Hirvonen: Vi har inte gett upp

Tammerfors

HIFK fick några positiva besked före nedsläpp då centrarna Juha Jääskä, Eetu Koivistoinen och Miro Väänänen var tillbaka i laguppställningen till den fjärde matchen.

Det märktes åtminstone inledningsvis då den stabilitet som saknades helt då Tappara körde över HIFK i onsdags var tillbaka i gästernas spel. Jääskä var visserligen inte lika vass och kvick som vanligt. Frånvaron märktes. Exakt vad han lidit av vet ytterst få. Det är som bekant lättare att få reda på vad Kim Jong-un äter till frukost än att luska ut vilka skador en spelare lider av under ett slutspel.

I täta slutspelsmatcher är det små marginaler som avgör. Det är en klyscha med väldigt hög sanningshalt. Julius Nättinen kunde ha gett HIFK ledningen men missade öppet mål i numerärt överläge. Då defensiva säkerhetsrisken Otso Rantakari bjöd Tappara på power play smällde det direkt.

Spelgeniet Jori Lehterä serverade Niko Ojanmäki en riktig lyxmacka. Ojanmäkis avslut satt perfekt, 1–0 utan chans för Roope Taponen mellan stolparna. Utvisningen som Rantakari åkte på var onödig och på något sätt symtomatisk för Rantakari som sommaren 2022 avpolletterades av just Tappara. HIFK snappade upp backen som har mycket hockey i sig och ett bra skott men spelintelligensen håller inte måttet. En annan som hade väldigt svårt hela tiden var Johan Motin som helt enkelt inte riktigt vill räcka till mot det här motståndet.

Då Jonathan Davidsson krutade in 2–0 fem minuter in på andra perioden började det stinka avgjort långa vägar. 3–0 styrdes oturligt in av Eddie Larsson och senast där var det god natt HIFK.

Leevi Teissala gav visserligen HIFK ett visst hopp med ett läckert solonummer men då Micke-Max Åsten i följande byte stod för en lika dum som onödig tackling på Veli-Matti Vittasmäki fick Tappara spela i numerärt överläge igen och det innebar 4–1 och game over.

Att man ska hålla borta sig från båset mot Tappara är en gammal sanning som HIFK glömt bort i de två senaste matcherna. Tappara gjorde på fredagen tre mål med en mera på isen.

– Vi är väl medvetna om hur farligt Tappara är i numerärt överläge. Vi får inte dra på oss så många utvisningar, säger Hirvonen i spelarkorridoren efter match.

Sett till massakern i onsdags var det här ändå ett spelmässigt fall framåt för HIFK. I onsdags vann Tappara skotten med 68-22, nu var det faktiskt fördel HIFK i den statistiken. Men många av HIFK:s skott från dåliga vinklar medan Tappara kom till avslut från de farligaste ytorna.

– Tappara är ett väldigt bra lag och det är svårt att komma till avslut mot dem. Det visste vi redan före matchserien, säger Hirvonen.

Roni Hirvonen och HIFK hade svårt att komma till farliga lägen mot ett kompakt Tappara.

Match nummer fem på måndag i Tammerfors. Då måste HIFK vinna.

– Jag tror definitivt på våra chanser och det gör hela laget. Vi har som sagt upplevt så stora motgångar under den här säsongen att vi mentalt sett är väldigt starka. Om vi gör allt lite bättre kan vi vinna på måndag, säger Hirvonen.