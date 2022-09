"Gangsta's paradise"-rapparen Coolio död

Den amerikanske artisten har varit aktiv även de senaste åren. Så sent som för ett par veckor sedan stod han på scenen vid Riot Fest i Chicago.

Coolio, eller Artis Leon Ivey Jr som han egentligen hette, växte upp i Los Angeles. Han beskrevs som en liten, känslig pojke som gillade att läsa, vilket gjorde att andra barn hackade på honom.

I högstadieåldern tröttnade han enligt egen utsago på att vara ett offer.

– Så jag började bära kniv till skolan och tog rollen den galne. Jag slog folk i huvudet med flaskor, gjorde saker för att få respekt på gatan, sade han i en intervju med Los Angeles Times 1996.

Blev brandman

Han hamnade i kriminalitet och dömdes som ung för rån som avtjänades på ungdomsanstalt. Senare fastnade han i drogberoende. För att ta sig ur det flyttade han till San José där han bland annat jobbade som brandman, medan han började satsa på rappen. Artistnamnet sägs komma från när han skojade med en akustisk gitarr, och en kompis sade "Vem tror du att du är: Coolio Iglesias?".

Genombrottet kom med "Fantastic voyage" från 1994 års "To catch a thief", och följdes upp året därpå med succéalbumet "Gangsta's paradise". Singeln "1, 2, 3, 4 (sumpin’ new)" blev också en hit, och 1997 släpptes "My soul", som blev det sista riktigt framgångsrika albumet, även om Coolio släppte ytterligare skivor därefter, varav "Nobody's foolio" från 2019 blev den sista fullängdaren.

Han har också synts i ett antal amerikanska och brittiska dokusåpor.

"Sången skrev mig"

Största framgångarna kom med filmlåten "Gangsta's paradise" 1995, som tog sig till Billboards topplista och gav honom en Grammy. Han beskrev den tidigare i år i Irändska Six o'clock show som att låten sökte efter någon, och fann honom.

– Jag skrev inte sången, sången skrev mig.

Rapparen beskrev framgångarna med att texten är relativt tidlös, utan trendiga ord och tidsangivelser, vilket gjort att den under de kommande årtionden kunnat upptäckas av nya generationer.

– Coolio kommer från en mer känslig gangstersida. Han behöver inte säga "Jag är en mördare" hundra gånger för att bevisa att han är tuff. Han är en artist som ibland vill fokusera på den sorgliga verkligheten av att leva i ett gansterparadis, men också fokusera på att ha det bra, sade dåvarande Def Jam-vd:n Russel Simmons i Los Angeles Times-intervjun.

Coolio beskrev i samma artikel själv låten som "jävligt deprimerande".

– Jag hade ingen aning om att den skulle bli så framgångsrik. Den visar dig vad som folk funderar på i världen i dag. De har inget hopp och de har funnit hopp i den sången. Det är andlig, rättfram. Det är därför folks mormödrar kan relatera till den. Alla gillar andlighet.

Förutom i ungdomsåren har Coolio haft en del bekymmer med rättvisan även på senare år. 2009 erkände han sig skyldig till kokaininnehav. Han slapp fängelse, mot att han skrev in sig för ett 18 månader långt rehabiliteringsprogram. 2016 dömdes han till skyddstillsyn för olaga vapeninnehav sedan han ertappats med ett laddat vapen i sin ryggsäck på en flygplats i Los Angeles

"Varit på botten"

Coolio avled i en bostad i Los Angeles. Enligt hans manager Jarez Posey ska ambulans ha tillkallats när han hittades livlös i ett badrum hos en vän. Posey uppger för TMZ att ambulanspersonalen tror att det rörde sig om en hjärtattack.

I intervjun från 1996 reflekterade artisten över sitt tidigare narkotikaberoende och att det på sätt och vis gjorde honom till en bättre människa genom insikten att man inte kan ta nästa dag för givet.

– Jag har varit på botten och så länge jag inte sjunker så lågt igen, så kan mitt liv aldrig vara dåligt. Jag vet att jag kan göra vad som helst, sade Coolio.

Coolio blev 59 år gammal.