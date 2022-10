Finlandssvensken Robson speaker i VM i Ironman – "Det här är vad man jobbat för"

Finlandssvensken Robson Lindberg är en av få finländare i Ironman-seriens VM på halvdistans i triathlon i St. George i Utah 28–29 oktober. Han ska inte tävla ̣̣– utan fungera som speaker. En stor dröm för honom.

– Jag var speaker i Ironman Barcelona i oktober. Det var en jävla kul show. Mållinjen var som en rockkonsert, säger Lindberg.

– Det är många finländska deltagare i Barcelona, samt också svenska, norska och danska.

Barcelona är den största tävlingen för honom hittills. St. George med 5 000 deltagare blir ännu större. Lindberg är en av fem, sex speakers.

– Det här är vad man jobbat för. Jag får värma upp för VM i Lahtis nästa år. Det är det som delvis är tanken, säger han

Ironman-seriens VM på fulldistans avgjordes tidigare i oktober traditionsenligt på Hawaii. Det blev en norsk fest, då Gustav Iden tog segern och Kristian Blummenfelt var trea.

– Det blir jäkla intressant att se om norrmännen återhämtat sig från Hawaii.

Fulldistans-VM ordnades exceptionellt i St.George i maj, eftersom Ironman Hawaii förra året blivit inställt. Kristian Blummenfelt tog segern.

– Det är backar på löpningen, och också backar under cyklingen, men de körde hårda tider under våren. Halvdistans är intressant på det sättet att det är så högt tempo. Faller man ut så är det ofta kört. Det är ovanligt att göra comeback under loppet, säger Lindberg.

En halvdistans, eller 70.3, består av 1,9 km simning, 90 km cykling och 21 km löpning. Idens segertid förra året var 3.37,12.

Damerna och herrarna tävlar under skilda dagar. Det innebär större synlighet för damernas lopp. Tiina Pohjalainen tävlar i damernas pro-kategori.

Nästa år står Lahtis värd för Ironman-seriens VM på halvdistans. Det ser Lindberg fram emot.

– Det är så otroligt att man måste nypa sig i armen. Det är andra gången det ens är VM i Europa. Det är en intyg över hur hårt Ironman-gänget i Finland jobbat. Lahtis har också skött det bra,

Lahtis har redan fyra gånger stått värd för ett Ironman 70.3-lopp. Nästa år blir det två lopp, med en tävling i juni-juli samt VM i augusti.

VM på Hawaii är fortfarande det största evenemanget. Det är också Robson Lindbergs dröm.

– Jag har som mål att tävla på Hawaii, men också som mål att jobba där. Vi får se hur det fungerar.