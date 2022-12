HBL:s julkalender lucka 24: God jul från ... ja, varifrån?

HBL:s reporter Jonatan Sparv och fotograf Timo Kari åkte ut till den här ön – som ligger långt ute i den åboländska skärgården – i början av sommaren 2022.

– Det var en mycket varm sommardag. En av årets första, berättar Jonatan.

På ön träffade HBL Karl-Erik Sjöberg och åkte ut på havet i hans båt.

– Timo hade med sig drönaren och tänkte flyga med den från båten. Efter att han skickat upp den dök det upp en varning på displayen: Vi var på försvarsmaktens område – förbjudet område för drönare.

– Timo fick ta ner drönaren och landa den i den guppande båten. Jag satt lugnt och talade med Sjöberg.

– Efteråt berättade Timo hur svårt det var att få ner drönaren utan att skada den eller båten. Det slutade med att han tog emot drönaren med handen. Lite skakigare händer och Timo hade varit ett par fingrar fattigare.

Svar på lucka 23: Stora scenen på Åbo Svenska Teater där HBL övernattade lagom till Halloween.

