Konventionell men finstämd Tove

VECKANS TV-FILMTIPS

Tove





(Finland 2021) Yle-premiär för Tove, Zaida Bergroths finstämda Tove Jansson-porträtt med en storspelande Alma Pöysti i titelrollen. Eeva Putros manus håller sig klokt nog håller till den unga Tove, i stället för att haka upp sig på den sedvanliga, långrandiga biopic-dramaturgin. Filmen tar avstamp i fortsättningskrigets Helsingfors, hårt drabbat av de ryska luftangreppen. Men det sätter inte stopp för Tove och hennes umgängeskrets som gärna tar svängarna, om det så gäller fylla och villa eller sexuella experiment. I Toves fall handlar det mycket om förhållandet till teaterprofilen Vivica Bandler (Krista Kosonen) och riksdagsmannen samt Ny Tid-grundaren Atos Wirtanen (Shanti Roney). Roney gör den klart bättre rollprestationen men kvällens stjärna är Alma Pöysti, oemotståndlig. Berättandet slår det inte direkt blixtar om slutresultatet men ögat vilar och hjärtat slår. Till slut framträder även Tove Jansson själv, vilt dansande. Yle Fem söndag 6.11 kl. 21.00–22.50

Felix Kammerer i På västfronten intet nytt.

På västfronten intet nytt (Im westen nichts neues)





(Tyskland 2022) Lewis Milestones På västfronten intet nytt (1930), efter en roman av Erich Maria Remarque, hör vid sidan av Stanley Kubricks Ärans väg till de stora antikrigsopusen. Nu har filmen gjorts på nytt, av Edward Berger som gör ett respektingivande jobb. Det handlar om småstadskisen Paul Bäumer (Felix Kammerer) som drar ut i krig tillsammans med sina kompisar, glada i hågen, med ett löfte om en promenadseger (jämför med den ryska retoriken inför invasionen av Ukraina). Men riktigt så blir det inte. På västfronten anno 1917 väntar lera och blodbad, ett vansinnigt skyttegravskrig. Och när Daniel Brühls fältmarskalk kontaktar den franska generalstaben ett år senare är fredsvillkoren närmast förödmjukande. Bergers krigsdrama kan inte mäta sig med Sam Mendes 1917 men det är välspelat och stort upplagt, tragiskt och surrealistiskt inbjudande, en mardröm. Netflix

Ennio Morricone i Ennio.

Ennio





(Italien 2021) Det är svårt att tänka sig en mera inflytelserik filmkompositör än Ennio Morricone (1928–2020). Giuseppe Tornatores personporträtt kan rada upp intervjuobjekt som John Williams, Hans Zimmer, Clint Eastwood och Quentin Tarantino som mycket riktigt öser beröm över maestro, själv betydligt mera anspråkslös. Morricone är trumpetarsonen som börjar komponera i tidiga år. Men det är hans känsla för arrangemang som först ger utslag, inom ramen för den italienska televisionen. I början av sextiotalet får Morricone sedan kontakt med Sergio Leone, spaghettivästerns stora namn, och resten är historia. Dokumentären varvar filmklipp och arkivmaterial med personintervjuer, rättare sagt talande huvuden. Av den sistnämnda varan blir det på tok för mycket, samtidigt som filmen som helhet känns överbelamrad. Men visst tusan är det fråga om ett ymnighetshorn. C More

Charlize Theron och Seth Rogen i Long shot.

Long shot





(USA 2019) Long shot heter den, Jonathan Levines romantiska komedi. Så handlar det också om det mest omaka av kärlekspar, en uppkäftig, slarvigt klädd journalist och en utrikesminister som drömmer om att en dag bli president – den första kvinnliga i USA:s historia. När utrikesminister Charlotte Field (Charlize Theron) är på jakt efter en ny talskrivare faller valet på Fred Flarsky (Seth Rogen), arbetslös sedan en tid tillbaka. Trots skepsisen bland Fields specialarbetare fungerar det förvånansvärt väl, så väl att de tu till slut hamnar i säng med varandra (ingen hit politiskt). Filmen är i längsta laget men manuset levererar och gillar man Rogens slashasmanér går det an, i synnerhet som Theron gör sin presidentkandidat med lika mycket charm som politisk kyla. Betyg: Field for president! Sub lördag 5.11 kl. 21.00–23.40

Toni Collette i Hereditary.

Hereditary





(USA 2018) För tre år sedan släppte Ari Aster rysarrullen Midsommar, en inte helt pjåkig sak som vände upp och ner på de svenska midsommartraditionerna. Ännu starkare är debutfilmen Hereditary, en föredömligt diabolisk sak som tar avstamp i ett dödsfall. Mormor Ellen, den 78-åriga matriarken, har gått bort. Bland kvarlåtenskapen finns en samling böcker om spiritism och annat skumt. Lägg till ännu ett dödsfall i familjen och dottern Annie (Toni Collette) långsamt förlorar förståndet. I stället för att servera blodpudding väljer Aster att satsa på det atmosfäriska. Resultatet är ett familjedrama som inte skyr ondska och förbannelser. och även om filmen flirtar med det övernaturliga finns den mördande logiken där. Filmens final är ett kapitel för sig – gastkramande. Sub 11.11 kl. 21.00–23.40