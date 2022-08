Finlandssvenska skådespelaren Edouard Philipponnat gör karriär i Hollywood

Som barn drömde finlandssvenska Edouard Philipponnat om att bli en glassförsäljare eller taxichaufför i Lovisa. Men när han var tretton och hans pappa frågade vad han vill göra när han blir stor, hade han blivit intresserad av att bli skådespelare eller basketproffs. Han valde det förstnämnda.

Hans pappa ville ge honom chansen att bekanta sig med sitt drömyrke, så de åkte till möjligheternas stad, Los Angeles. Philipponnat skulle delta i en skådespelarkurs och därmed ställa sig framför en riktig filmkamera för första gången.

Där och då insåg han att det här verkligen var något för honom. När han blev färdig student från Helsinki International School hade han redan bokat en flygbiljett till Los Angeles.

– Jag firade studenten i Lovisa och vakade ända till fem på morgonen, och sju på morgonen tog jag ett flyg till LA för att försöka bli skådespelare, berättar han för HBL via ett videosamtal på Zoom.

Edouard Philipponnat Född: 1999. Varifrån: Bodde i Lovisa cirka 15 år. Har också bott två år i Schweiz. Bor för tillfället i Los Angeles. Hans mamma är finlandssvensk och pappa är fransk. Yrke: Skådespelare. Aktuell med tre filmer: The Runner har premiär i augusti, Get Lost har premiär i höst och Napoleon kommer att släppas på Apple tv i slutet av året eller i början av nästa. Intressen: skådespela, se på filmer, skriva manus, spela piano och korgboll. Ett roligt minne: Det finns många, men ett är från Budapest och inspelningen av filmen Get Lost, där han spelade galna hattmakaren. Rollistan bestod av personer i hans ålder och de delade boende. Han upplevde det som hans ”universitetsupplevelse”. Vik ut ▼

”Vi vill ha honom”

På skärmen sitter Philipponnat och hans bästa vän och manager Hrisheek Panchmatia på semester i amerikanska delstaten Maine. Snart ska de hem till Los Angeles, där de lärde känna varandra på Michelle Danners skådespelarstudio.

Under studiernas gång erbjöd Danner bägge två jobb: Philipponnat en huvudroll och Panchmatia ett producentuppdrag för hennes dramafilm The Runner.

Efter en privat filmvisning av The Runner sade en representant från Hollywoods största agentur United Talent Agency : ”Vi vill ha honom”. O ch dörren var plötsligt vidöppen för Philipponnat.

– De började genast skicka manus och kontaktuppgifter från olika legendarer. Jag blev kastad in i en annan värld.

Det första halvåret var hektiskt, säger han. Han gick på så många provspelningar som möjligt, för att komma in i den nya världen.

Edouard Philipponnats mål var först att bli skådespelare, nu är hans mål att göra mera specifika roller och projekt.

Mer konstnärligt

En av Philipponnats agenter är Brian Swardstrom, som också är Timothée Chalamets agent. Chalamets konstnärligare filmer tilltalar honom.

– Timmy är störst i Hollywood för tillfället. Jag tycker om hurdana filmer han har gjort: rörande och konstnärliga filmer, och inte bara filmer som tjänar massivt med pengar.

Han menar att vissa tycker att de här filmerna är för dramatiska och långdragna, men det är sådant han älskar. Han gillar också att jobba med filmer med lägre budget, eftersom filmteamet kan bli som en familj för en när man behöver hjälpas åt och stödja varandra.

– Jag har märkt att jag lär mig så mycket mera av sådana filmer, säger han.

Han hade denna upplevelse under inspelningarna av The Runner som tidvis var krävande: han behövde exempelvis gå ner drastiskt i vikt inför filmen. The Runner är också genremässigt hans grej: en konstfilm. Han vill att hans konstnärliga förhållningssätt tas på allvar.

– Jag vill inte vara bara en blond kille med blåa ögon, vet du? Jag vill alltså inte vara ett typiskt ”Netflix-ansikte”.

Jag fick höra att om Scott gillar mig i scenen finns det en chans att jag får rollen i hans nästa film. Och om inte kommer jag att bli bortklippt från House of Gucci.

Fick roll i storfilm

Philipponnat har ändå inga problem att medverka i större produktioner. Han var med i stjärnregissören Ridley Scotts House of Gucci i fjol, och medverkar i storfilmen Napoleon vars premiär är planerad till 2023.

Stämningen bakom kulisserna på stora Hollywoodproduktioner är något helt unikt, förklarar han.

– Det är otroligt. Förut hade jag jobbat med max två kameror, men Ridley Scotts filmspelningar hade fyra eller fem. Det är bland det mest skrämmande jag har varit med om, när hälften av rummet består av kameror som stirrar på dig från olika hörn.

Också processen hur Philipponnat blev vald i Scotts filmer var speciell. Han trodde att han gick på en vanlig audition för Napoleon, men ombads i stället göra en scen från House of Gucci.

– Jag fick höra att om Scott gillar mig i scenen finns det en chans att jag får rollen i hans nästa film. Och om inte kommer jag att bli bortklippt från House of Gucci, berättar Philipponnat.

Han beskriver hur skräckslagen han kände sig inför scenen.

– Jag var rädd eftersom det var på målrakan av produktionen, så alla kände alla. Så att komma in som den nya, unga killen var nervöst. Och Ridley Scott är ju en sådan legend och ikon, säger Philipponnat och fortsätter:

– Före scenen gick jag fram och presenterade mig själv för Stephani (Lady Gaga), Adam (Adam Driver) och Ridley. Jag hade fem kameror på mig och blev tillsagd: ”Alright, don’t fuck it up”. Lyckligtvis gick det bra, och jag fick rollen i Napoleon.

Phoenix imponerar

I Napoleon spelar Philipponnat tsar Alexander, och Napoleon spelas av ingen mindre än Oscarsbelönade Joaquin Phoenix.

Att bara vara i Scotts och Phoenix sällskap var en fin och givande upplevelse i sig, säger Philipponnat.

– Jag såg filmen Joker säkert fem gånger på bio medan jag höll på att förbereda mig inför The Runner. Det kändes som att cirkeln var sluten när jag fick jobba med honom.

Philipponnat är mycket imponerad av Phoenix skådespeleri.

– Det var som om Joaquin inte skådespelade, han var rollen. Jag tänkte då att en bra skådespelare behöver inte skådespela, det kom så naturligt.

Till en början var det pirrigt att jobba med en så pass känd skådespelare som Phoenix, men rätt så snabbt insåg Philipponnat att han var som folk är mest.

– Jag märkte att han är mänsklig och har samma problem som vem som helst. Det blev mycket lättare att jobba med honom då, säger Philipponnat.

Finlandssvenska Edouard Philipponnat tycker också om att skriva. Han har exempelvis skrivit ett manus som utspelar sig under finska vinterkriget.

Vad händer nu?

– Det är svårt att planera sin karriär, när allt tar så lång tid. Jag ska fortsätta att gå på provspelningar och nätverka. Vi har kanske ett projekt i London på lut. Men ofta skjuts projekt upp, så man behöver ha tålamod, säger Philipponnat.

Managern Hrisheek Panchmatia tillägger:

– Man kan aldrig vara förberedd för vad som händer härnäst, därför vill jag säga till dem som vill börja i vår bransch: gör inte det, men om du gör det, se till att du är hundra procent säker. Ditt engagemang måste vara så stort att du orkar stanna kvar oavsett vad.

Både Philipponnat och Panchmatia ifrågasätter varför de har valt den här karriärvägen och skrattar.

– Vi har inget liv, därför jobbar vi så bra tillsammans. Man måste offra allt för det här jobbet, säger Edouard Philipponnat.