Snön dalar ner över landet – farligt väglag i söder, förhöjd risk för snöskred i norr

Onsdagsmorgonen bjuder på vita vyer i hela Finland, men alldeles speciellt längs sydkusten.

– Det har snöat under hela natten. Mest snö har det kommit längs kusten i sydvästra Finland, där det öppna havet gör att nederbörden är rikligare än inne i landet. Också i Kymmenedalen har det snöat mycket, säger meteorologen Paavo Korpela på Meteorologiska Institutet.

Vädret är överlag mycket vintrigt nu, det är kallare och det snöar mera än vad som är vanligt i mars.

– Under onsdagen kommer det snöskurar längs med dagen i Södra Finland. Snöfallet ser ut att mattas av först under sen eftermiddag, framåt femtiden. Dessutom blåser det friskt, längs kusten blåser det 11–15 meter per sekund, ute på havet ännu hårdare, så snön kommer att flytta på sig och bilda drivor, säger Paavo Korpela.

Vid Vägtrafikcentralen i Helsingfors varnar trafikoperatorn Vesa Natunen för dåligt väglag.

– Det är mycket snö på vägarna nu, även om snöröjningen i huvudstadsregionen fungerar bra. När snön plattas ihop under däcken blir körfilerna mycket hala. Det krävs tålamod och försiktighet i trafiken nu, poängterar Vesa Natunen.

Snöröjarna i huvudstadsregionen var förberedda på nattens snöfall och har varit ute och plogat gator och vägar i god tid före morgonrusningen.

Längs alla huvudleder med elektroniska hastighetsbegränsningar har Fintraffic sänkt hastigheten från 100 till 80 kilometer i timmen.

– Risken för utkörningar och påkörningar bakifrån är stor, så jag uppmanar alla bilister att köra lite långsammare i dag, speciellt i stadstrafik, säger Vesa Natunen.

Morgontrafiken har ändå löpt förvånansvärt bra i huvudstadsregionen. Några större kollisioner eller påkörningar hade inte inträffat fram till åttatiden. Längs riksväg 3 i Nurmijärvi inträffade en trafikolycka strax före halv åtta på onsdagsmorgonen och den påverkade trafiken norrut mot Tavastehus under en halv timmes tid.

Det råder varning för dåligt väglag i hela Södra Finland. I Nyland är väglaget mycket dåligt och det finns en förhöjd risk för trafikolyckor. Så här ser varningskartan ut:

#Lumipyry leviää lännestä keskiviikkoaamuksi Etelä-Suomeen. Aamun menoliikenteessä on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta ajokelin ollessa jopa erittäin huono. Tuuli on puuskissa voimakasta ja saa pakkaslumen pöllyämään, mikä tiputtaa näkyvyyden paikoin hyvin alhaiseksi. pic.twitter.com/5ARYKOTc6v — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) March 7, 2023

I norra Finland råder en annan slags varning som också hänger ihop med rikligt snöfall, nämligen förhöjd risk för snöskred. Vid skidorterna Ruka, Pyhä-Luosto, Ylläs-Levi, Olos-Pallas, Saariselkä och Kilpisjärvi kan snömassor komma i rörelse, speciellt längs branta fjällsluttningar. Risken ligger på nivå 2, måttlig, på en skala från 1 till 5.

Under natten till torsdagen klarnar vädret upp. Snömolnen drar vidare österut och samtidigt sjunker temperaturen. Det kan vara –20 grader kallt också i Helsingfors på torsdagsmorgonen, men temperaturen stiger snabbt under dagen då solen börjar värma. Torsdagen blir solig och klar i hela Finland.