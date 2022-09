Ytterhögerledaren Giorgia Meloni mot seger: Italien har valt oss

Hennes anhängare fick vänta till efter halv tre på natten vid ett femstjärnigt hotell i Rom innan Giorgia Meloni klev ut på scenen.

– Italien har valt oss och vi kommer inte att förråda henne, sade hon inför en jublande publik som skanderade "Giorgia, Giorgia, Giorgia".

Det kan återstå veckor innan Italien har en ny premiärminister. Det slutgiltiga valresultatet är långt i från fastställt, men om prognoserna utifrån vallokalsundersökningar stämmer kan Meloni bli den premiärminister längst ut på högerkanten landet haft sedan andra världskriget.

Hon slog an en något återhållsam ton, och betonade enighet och lovade att styra landet för alla.

– Det är nu dags att vara ansvarsfull, sade hon och beskrev situationen för Italien och EU som speciellt komplex, enligt AP.

Enligt beräkningar ser hennes Italiens bröder ut att få mellan 24 och 26 procent av rösterna. Koalitionspartnern Lega ser ut att få 8,5 procent och Silivo Berlusconis Forza Italia omkring 8 procent. Tillsammans ser det ut att innebära en högermajoritet i båda kamrarna, enligt Italiens valsystem.

Valdeltagandet var omkring 64 procent, enligt AFP. Mer än en tredjedel av de 50,9 miljoner väljarna valde att stanna på soffan.

– Jag hade väntat mig under 70 procent, men helt ärligt inte under 65 procent. Jag är alldeles tagen, säger, statsvetare vid universitetet i Urbino, till The New York Times , och fortsätter: