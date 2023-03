”Stjärnorna är vanliga människor”

”Sometimes in life it happens so that you find yourself at the Oscar’s on a Sunday night” (Fritt översatt: Ibland händer det sig att du befinner dig på Oscarsgalan en söndagskväll.) Så skrev regissören Iris Olsson på sin Instagram natten till måndagen. I bakgrunden till hennes selfie syntes röda draperier och som platsangivelse hade hon taggat bilden med Dolby Theatre.

Iris Olsson var tillsammans med Mikko Peltonen från Centralen för audiovisuell kultur (Avek) finländska gäster på årets Oscarsgala. Olsson var på plats med anledning av att dansken Simon Lereng Wilmonts dokumentär A house made of splinters var nominerad. Samproducenten Sami Jahnukainen från det finländska produktionsbolaget Donkey Hotel hade nämligen inte möjlighet att gå.