Konsertrecension: Anslående musikaliska porträtt av vänkretsen och naturens under

Musik Radions symfoniorkester. Dirigent: Nicholas Collon. Solist: Kirill Gerstein, piano. Rachmaninov, Tarkiainen, Elgar. Musikhuset 18.1.

Jag hade bra gärna varit en fluga på väggen den 16 januari 1910 i Carnegie Hall i New York, när Rachmaninov framförde sin tredje pianokonsert för andra gången – den hade uruppförts någon månad tidigare i New Theatre med Walter Darmrosch och New York Symphony Society – med Philharmonic Society (nuvarande New York Philharmonic) och Gustav Mahler på podiet.

Rachmaninov var oerhört imponerad av Mahlers grundlighet och ingående kännedom om partituret och som erfaren operadirigent hade Mahler givetvis inga problem med den inte helt oproblematiska synkroniseringen av orkesterpartiet och solostämman. Även Nicholas Collon har en del erfarenhet av operadiket och några smärre dragkamper solist och dirigent emellan till trots, vilka blott ökade det musikaliska spänningsfältets dragningskraft, var samförståndet genuint vid onsdagens RSO-konsert.

Musikhusbekantingen Kirill Gerstein har länge hört till mina absoluta favoritpianister ur de yngre generationerna (han är född 1979) och han imponerade storligen när han 2016 framförde trean med HSO och Susanna Mälkki. Han imponerade ännu mer nu och trots att han redan framfört stycket fler gånger än han kan minnas framstod varje fras, dynamisk gest och klanglig åtbörd som noggrant analyserad och avvägd men ändå fullkomligt fräsch och spontant framsprungen.

Kirill Gerstein är född 1979 och uppträdde 2016 tillsammans med Helsingfors stadsorkester.

Gerstein har sagt att han aldrig tröttnar på att spela Rachmaninovs trea och den hör onekligen till de relativt fåtaliga, smått magiska stycken som aldrig tycks börja smaka trä. Åtminstone när den görs med en sådan schvung och élan som nu. För en gångs skull var första satsens öppningstempo inte för långsamt – det närmade sig de facto Rachmaninovs eget – och konserten igenom bibehölls den dramaturgiska linjen och emotionella laddningen på ett föredömligt sätt.

Moderskapets mysterium



Outi Tarkiainen (f. 1985), säsongens tematonsättare jämte Rachmaninov och György Ligeti, går från klarhet till klarhet och står för närvarande på tröskeln till en henne nog så väl förunnad internationell karriär. Hennes knappa tio minuter långa orkesterstycke The Ring of Fire and Love (2020) har redan framförts ett tjugotal gånger och det är inte att undra på så omedelbart anslående som musiken är.

Tarkiainens tonspråk är i det närmaste omöjligt att definiera stilistiskt. Modernistisk gestik samsas med en närmast senromantisk expressivitet och ett minimalistiskt färgat meditativt uttryck. Titeln kan syfta på diverse naturfenomen alltifrån vulkaniska Stillahavsregioner till ögonblicket när fostret blir människa. Tarkiainen har även tidigare hämtat inspiration från naturen och efter att ha blivit trebarnsmor har havandets och moderskapets mysterium satt sina spår även i hennes musik.

Vilket lyssnaren givetvis inte behöver känna till för att kunna ge sig hennes lika sensitivt färglagda som ogenerat känslosamma orkestersats hän. Även Elgar hämtar i sina populära Enigmavariationer (1898) inspiration från privatlivet; i det här fallet de närmaste vännerna, vars karaktärer porträtteras i tretton variationer över ett tema som kan tänkas representera upphovsmannen själv.

Detta är musik Collon känner utan och innan från tiderna som altviolinist i olika ungdomsorkestrar och visst övertygade han och de frejdigt satsande RSO-musikerna oss om styckets mångahanda kvaliteter i en tolkning, som kändes nära nog optimalt kalibrerad. Ändå var det litet synd att han valde att göra det Elgarverk Musikhuspubliken känner allra bäst, när sådana godbitar som de två symfonierna hade stått till buds. För att inte tala om den alltför sällan spelade tondikten Falstaff; Elgars egen favorit bland sina verk.