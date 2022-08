Konsertrecension: Skönt och avslappnat med Kurt Vile i Huvilatältet

ROCK Bad Sauna, Kurt Vile & Violators, Huvilatältet 23.8.

Med den relativt färska skivan, (watch my moves) – jo, titeln står inom parentes – från i våras i bagaget, hade Kurt Vile lyckats fylla tältet nära på till brädderna, och förväntningarna verkade över lag vara lika höga som hos undertecknad i den osedvanligt varma augustikvällen.

Redan under uppvärmningsaktens uppträdande var det hyfsat med folk som diggade vad de såg och hörde. För Bad Sauna, ett av de mer hajpade namnen just nu på den inhemska rockscenen, som vid det här laget kan ta sin publik, bjöd också på en intensiv, om än kort, punkig urladdning med omväxlingsvis lugnare stunder, lite så där som Pixies. Synd bara att sången var svår att uppfatta.

Gitarrmangel och crowdsurfing

Mer eller mindre exakt halv nio, på utsatt tid, äntrade sedan Kurt Vile scenen i karakteristiskt långt och trassligt hår, lite löst sittande flanellskjorta och slitna jeans. Inte den mest utåtriktade charmknutten, mera av en sympatisk kuf, men uppenbart glad och tacksam över det varma mottagande, hälsade han på publiken och körde igång.

Om öppningsnumret Palace of OKV in Reverse, en okej, men eventuellt lite anonym låt från den nya skivan, inte ännu satt helt perfekt, föll bitarna på plats i och med följande, Loading Zones, öppningslåten och en favorit från föregående plattan från några år tillbaka. Sedan var det bara att luta sig tillbaka och njuta medan Kurt och hans Violators körde på i perfekt avslappnad KV-stil.

Njutningen med Kurt Viles musik handlar nämligen mera om att koppla på ett skönt stämningsläge, inte at det skulle vara enskilda, distinkta låtnummer som i tur och ordning betas av. Som sagt lite inåtvänd, men märkbart nöjd tar han emot ovationerna, mumlar något mellan låtarna och bökar med hårmanen, som ändå alltid faller ner framför ansiktet.

Gitarrspelet i huvudroll

Inte heller som sångare är han den mest expressiva, utan pratsjunger lite som Lou Reed, drar ut och böjer på vokalerna, ibland liksom stöter han fram vissa nyckelfraser, och på skiva är det förvisso också en viktig del av charmen med Kurt Vile. Men på konsert är det gitarrspelet som står i förgrunden och emellanåt kan det kännas som ett ändlöst bändande, plockande och manglande på gitarrer – Kurt själv växlade mellan två elektriska Fender-gitarrer och en halvakustisk, och även kompgitarristen, som därtill turade på klaviatur, visade sig vara en häv lirare, och fick också några turer i huvudrollen – men just där i stunden känns det helt rätt.

Stämningarna varierade också mellan det mer melodiskt vackra, tidvis countrymässiga knypplande på den halvakustiska och däremellan tyngre manglande och rejäl distorsion på två elgitarrer á la Neil Youngs Crazy Horse. Och om Kurt Vile eventuellt saknar de där egentliga hitlåtarna, så lystrade publiken i alla fall till och jublade lite extra mot slutet av det egentliga setet när det karakteristiskt gungande kompet till Pretty Pimpin' äntligen ljöd ut.

Därefter var det dags för det obligatoriska extranumren och som jag lite väntade mig var det ypperliga singelsläppet, Like Exploding Stones, från den nya skivan som inledde encoren. Sista låt blev fina och skönt avslappade Cool Water, lika så från den nya skivan, med den lämpliga textraden, ”Hey where you goin now? Are you goin home?”

En perfekt avslutning på en framför allt skön konsert. Den som väntade sig en mer extatisk spelning kanske hade velat ha omvänd ordning på akterna?